SpellForce 3 farklı oyun türlerini bir araya getirerek oyunculara keyifli bir oyun tecrübesi yaşatmayı planlayan bir rol yapma oyunu.

Bizi Eo adlı fantastik dünyaya konuk eden bir RPG ve RTS karışımı oyun olan SpellForce 3'de SpellForce: The Order of Dawn oyunundan önceki olaylar konu alınıyor. Oyuncular bu macerada kendi kahramanlarını yaratabiliyorlar ve oyundaki bölümlerde kahramanlarının yanısıra kendi ordularını da inşa edebiliyorlar. Oyunun güzel yönü, SpellForce 3'ü oynayabilmek için önceki oyunların hikayelerini bilmeye ihtiyaç duymamanız. Seriyi oynamaya direkt olarak SpellForce 3'ten başlayabilirsiniz.

SpellForce 3'de hem savaş alanında kahramanlarınızı yönetmeniz, hem de ordunuzu kurup, askerlerinize komutlar vermeniz gerekiyor. Oyunun dünyası Eo'da zengin bir içerik de bizi beklemekte. Kahramanımız için kullanabileceğimiz farklı silahlar ve ekipmanlar, gizli öğeler mevcut. 30 saatlik uzun bir senaryoya yer verilen SpellForce 3'te hem co-op hem de diğer oyunculara karşı savaştığınız online oyun modları yer almakta.

Oldukça güzel grafiklere sahip olan SpellForce 3'ün minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- 64 bit Windows 7 işletim sistemi

- Intel Core i5 3570 veya AMD FX 6350 işlemci

- 6 GB RAM

- 2 GB video belleğe sahip Nvidia GTX 660 veya AMD Radeon HD 7850 ekran kartı

- DirectX 11

- 15 GB boş depolama alanı

- DirectX uyumlu ses kartı