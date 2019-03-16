Stremio uygulamasını kullanarak filmler, diziler ve TV kanallarını tek bir platform üzerinden takip edebilirsiniz.

Dizi, film ve TV kanallarını bir arada izleyebileceğiniz oldukça kapsamlı bir uygulama olan Stremio, sürekli güncellenen içerikleri sayesinde aradığınız şeye kolayca ulaşabilme imkanı sunuyor. Video içerikleri için torrent kaynaklarını kullanan ve bilgisayarınıza dosya indirmenize gerek kalmadan popüler içerikleri izleyebiliyorsunuz. Takip ettiğiniz dizileri, filmleri ve anime içeriklerini kolayca bulabileceğiniz Stremio uygulamasında, görüntü kalitesi de oldukça iyi diyebilirim.

Türkçe dil desteği de sunan Stremio uygulamasında, dizileri ve filmleri rahatlıkla izleyebilmek için eklentiler bölümünde yer alan tüm eklentileri kurmanızı tavsiye ediyorum. Bu sayede kaynak sıkıntısı çekmeden sorunsuz bir şekilde izleyebilirsiniz. Yabancı diziler ve filmler için alternatif Türkçe altyazı seçeneklerini de kullanabileceğiniz Stremio uygulamasını Windows işletim sistemli cihazlarınıza tamamen ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri