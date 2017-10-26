Super Man Or Monster ilginç ve bir o kadar da eğlenceli bir oynanış sunan bir aksiyon oyunu olarak tanımlanabilir.

Super Man Or Monster'de bir şehrin başına gelen canavar felaketi konu alınıyor. Oyuncular bu felakette dilerlerse süper kahraman olarak şehri kurtarmaya çalışabiliyorlar, dilerlerse canavarın yerine geçerek şehri yakıp yıkmaya çalışabiliyorlar. Oyunda Godzilla veya King Kong filmlerinden alışık olduğumuz bir senaryo karşımıza çıkıyor. Mutasyona uğramış dev bir canavar şehre geliyor, binaları yıkıyor ve insanları paniğe sokuyor, bunun karşısında polis, asker ve diğer güvenlik güçleri ile acil durum ekipleri olaya müdahale ediyor, Fakat canavarı durdurmakta yetersiz kalan bu güçler süper kahramanlardan destek alıyor.

Super Man Or Monster'da dünya üzerindeki 30 şehirde canavarlar ve süper kahramanlarla savaşabiyoruz. Oyunda canavarlar alev topları fırlatabiliyor, ağırlıklarını kullanarak etrafı yıkabiliyorlar. İnsanlar ise tanklara, helikopterlere ve ağır silahlara binerek kendilerini savunabiliyorlar. Super Man Or Monster'ın güzel yönü oyunu aynı bilgisayar üzerinde 2 arkadaş oynayabilmeniz. Bu yerel çok oyunculu modda ekran bölünüyor ve eğlenceyi paylaşabiliyorsunuz.

Super Man Or Monster'ın görünümü bize Minecraft'ı anımsatmakta. Oyunun sistem gereksinimleri de buna bağlı olarak oldukça makul. Super Man Or Monster'ın minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows 7 işletim sistemi

- 2.4 GHz çift çekirdekli işlemci

- 2 GB RAM

- Nvidia GTX 260 veya ATI 4850 ekran kartı

- DirectX 9.0c

- 500 MB boş depolama alanı