Surviving Mars, Windows tabanlı bilgisayarlar üzerinde rahatlıkla oynanabilen, kendine has bir strateji oyunudur.

Mars'ı kolonize edin, yaşanabilir hale getirin ve amansız koşullar içerisinde hayatta kalmaya çalışın! Haemimont Games tarafından geliştirilen ve Paradox Interactive tarafından yayınlanan strateji oyunu Surviving Mars, çıksa da oynasak dediğimiz oyunlardan bir tanesi olarak oyuncuların karşısına dikiliyor. Mars'ta hayatta kalmak için mücadele ettiğimiz ve Mars koşullarına göre şehrimizi geliştirmeye çalıştığımız oyunda, amacımız doğru stratejiler kurarak, yaşam alanımızı geliştirmek ve iyileştirmek.

Araç-gereç temini, oksijen kaynakları, eğitim merkezleri ve diğer fonksiyonel binaları yapmak ve bunların hepsini doğru zamanda inşa etme üzerine kurulu bir oynanış stratejisi olan Surviving Mars, kendisine farklı bir strateji oyunu arayanlar için biçilmiş kaftan. Oyun içerisinde sağladığı çeşitliliğin yanı sıra başarılı oturtuşmuş oynanışıyla birlikte strateji oyunu sevenlerin dikkatini çekmeye haiz olan Surviving Mars'a dair daha ayrıntılı bilgileri görmek ve oynanışı daha iyi özümsemek adına hemen aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz: