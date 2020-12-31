Çok oyunculu online rol yapma oyunu Temtem, Pokemon'a benzerliğiyle dikkat çekiyor. Temtem Steam'de!
Temtem, çok oyunculu yaratık toplama macerasıdır. Temtem ekibinizle birlikte sevimli Airborne Takımadalarında macera arayın. Her Temtem’i yakalayın, başka hayvan terbiyecileriyle savaşın, evinizi özelleştirin, bir arkadaşınızın macerasına katılın veya dinamik online dünyayı keşfedin.
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Temtem, çok oyunculu bir canavar toplama macerası. Her çocuk bir Temtem terbiyecisi olmayı hayal eder; Airborne Takımadaları’nın altı adasını keşfetmek, yeni türler keşfetmek ve yol boyunca iyi arkadaşlar edinmek. Şimdi destansı bir maceraya atılma ve bu hayalleri gerçekleştirme sırası sizde.
Omninesia’nın yüzen adalarında yeni TemTem yakalayın, Deniz’in kumlu plajlarında diğer terbiyecilerle savaşın veya Tucma’nın kül kaplı tarlalarında arkadaşlarınızla ticaret yapın. Sürekli sinir bozucu Klan Belsoto’yu yenin ve Takımadalara hükmetme planına son verin, sekiz Dojo Liderinin hepsini yenin ve nihai Temtem terbiyecisi olun!
Bunlar, Temtem ve insanların barış içinde bir arada yaşadıkları yüzen adalardır. Her ada bambaşka bir dünyadır, ancak hepimizin ortak bir yanı var: Temtem ve Temtem savaşlarına olan sevgimiz! Sizin gibi cesur terbiyeciler, en iyi Temtem'i bulmak için hava gemilerinde Takımadaların en uzak noktalarına seyahat eder. Her genç terbiyecinin hayalleri en iyisi olmak…
- Hikaye: Altı canlı adada yolculuk edin ve kötü Klan Belsoto'ya karşı savaşırken bir Temtem terbiyecisi olma macerasına atılın.
- Online Dünya: Yalnız seyahat etme günleri sona erdi; Temtem'de dünya çok oyunculu bir dünya. Dünyanın dört bir yanından terbiyeciler katılabilir ve onları çevrenizde görebilir, macerayı sizinle birlikte yaşayabilir ve en iyi Temtem terbiyecisi olmak için savaşabilirsiniz.
- Ortak Macera: İstediğiniz zaman bir arkadaşınızla güçlerinizi birleştirebilecek ve bir sonraki hedefiniz için birlikte çalışabileceksiniz. Yeni Temtem'i yakalayın, bir Rotayı tamamlayın veya bir Temtem Lideriyle karşı karşıya gelin; tüm bunlar arkadaşınızla birlikte ikili savaşlarda savaşırken!
- Ev İşleri: Atoll Row'da kendi evinizi satın alın ve istediğiniz şekilde dekore edin. Yeni mobilyalar satın alın, duvarlarınızı boyayın ve arkadaşlarınızı davet etmeye hazır olun!
- Özelleştirin: Diğer terbiyecilerle savaşırken kalabalığın arasından sıyrılmak ve yeni kozmetikler almak için karakterinizi özelleştirin. Aptal bir şapka, rahat bir sweatshirt, biraz pantolon seçin ve gitmeye hazırsınız! Ya da belki de en sevdiğiniz Temtem'in eksiksiz bir kostümünü giymeyi tercih edersiniz?
- Rekabetçi: 8 Temtem seçerek başlayın ve seçme ve yasaklama aşaması başlayacaktır. Rakibinizle sırayla Temteminizi seçin ve onlarınkini yasaklayın. Tüm kararlar verildiğinde ve dönüşler sona erdiğinde, 5 Temtem'den oluşan bir kadroya sahip olacaksınız ve savaş başlayacak.
- Sürekli Büyüyor: Temtem'e sürekli olarak yeni içerik, yeni etkinlikler, yeni görevler, yeni kozmetikler, yeni Temtem ve yeni oynama yolları ekleniyor!
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