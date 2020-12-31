Temtem, çok oyunculu yaratık toplama macerasıdır. Temtem ekibinizle birlikte sevimli Airborne Takımadalarında macera arayın. Her Temtem’i yakalayın, başka hayvan terbiyecileriyle savaşın, evinizi özelleştirin, bir arkadaşınızın macerasına katılın veya dinamik online dünyayı keşfedin.

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Temtem, çok oyunculu bir canavar toplama macerası. Her çocuk bir Temtem terbiyecisi olmayı hayal eder; Airborne Takımadaları’nın altı adasını keşfetmek, yeni türler keşfetmek ve yol boyunca iyi arkadaşlar edinmek. Şimdi destansı bir maceraya atılma ve bu hayalleri gerçekleştirme sırası sizde.

Omninesia’nın yüzen adalarında yeni TemTem yakalayın, Deniz’in kumlu plajlarında diğer terbiyecilerle savaşın veya Tucma’nın kül kaplı tarlalarında arkadaşlarınızla ticaret yapın. Sürekli sinir bozucu Klan Belsoto’yu yenin ve Takımadalara hükmetme planına son verin, sekiz Dojo Liderinin hepsini yenin ve nihai Temtem terbiyecisi olun!

Bunlar, Temtem ve insanların barış içinde bir arada yaşadıkları yüzen adalardır. Her ada bambaşka bir dünyadır, ancak hepimizin ortak bir yanı var: Temtem ve Temtem savaşlarına olan sevgimiz! Sizin gibi cesur terbiyeciler, en iyi Temtem'i bulmak için hava gemilerinde Takımadaların en uzak noktalarına seyahat eder. Her genç terbiyecinin hayalleri en iyisi olmak…