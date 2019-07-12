The Dark Pictures Anthology - Man of Medan, PC ve konsollarda oynanabilen korku oyunu. Supermassive Games tarafından geliştirilen, Bandai Namco Entertainment tarafından yayınlanan sinematik korku oyununda hayalet bir gemide tüyleri diken diken eden bir maceraya atılıyorsunuz. Korku oyunlarını seviyorsanız, hem online hem de internetsiz oynama seçeneği sunan bu korku-gerilim yapımı kesinlikle oynamalısınız.

Steam’de indirilmeye açılan Dark Pictures Antolojisi, bir arkadaşınızla birlikte online olarak da oynayabileceğiniz bağımsız hikayelerden oluşan bir interaktif korku oyunu dizisi. Man of Medan’da 5 arkadaşın birlikte çıktığı dalış gezisi uğursuz bir fırtına ile kabusa dönüşüyor. Hayaletlerle dolu bir gemidesiniz. 5 oynanabilir karakter var. Karakterlerin hangisinin öleceği hangilerinin hayatta kalacağı size bağlı. Seçimlerinizle kaderlerini belirliyorsunuz. Kurtarmak da feda etmek de sizin elinizde. Bu korku dolu hikayede tek başınıza ilerleyebilir, siz ve 4 kişiye kadar arkadaşınızla birlikte oynamanın keyfini sürebilir veya bir arkadaşınızla birlikte (co-op modda seçimler iki oyuncunun ilerleyişini etkiliyor) oynayabilirsiniz. Bu arada oyunun geliştiricisi yalnız oynanması gerektiği uyarısını yapıyor.

The Dark Pictures Anthology - Man of Medan PC Oynanış Detayları

Tek hikaye: Korkunç hikayeyi tek başınıza deneyimleyin.

Film gecesi modu: Siz ve 4 arkadaşınız, her biriniz farklı bir karakteri kontrol edin.

Paylaşımlı hikaye: Tüm hikayeyi bir arkadaşınızla online olarak oynayın, ikinizi de etkileyen seçimler yapın.

The Dark Pictures Anthology - Man of Medan PC ön sipariş verdiğinizde diğer karakterlerin perspektifinden yeni oynanabilir sahneler ile yeni seçenekler ve karar anları sunan Curator’s Cut’a da sahip oluyorsunuz.

The Dark Pictures Anthology - Man of Medan PC Sistem Gereksinimleri

Minimum Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit

İşlemci: Intel Core i5-3470 veya AMD FX-8350

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 veya AMD Radeon HD 7870

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 80 GB kullanılabilir alan

Önerilen Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10 64bit

İşlemci: Intel Core i5- 8400 veya AMD Ryzen 5 1600

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon RX 580

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 80 GB kullanılabilir alan

The Dark Pictures Anthology - Man of Medan PC Çıkış Tarihi

The Dark Pictures Anthology - Man of Medan, 30 Ağustos’ta PC’ye çıkış yapacak.