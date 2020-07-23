Total War Saga: TROY indirerek PC’nizde ödüllü strateji serisinin son oyununa sahip olursunuz. Creative Assembly tarafından geliştirilen, SEGA tarafından yayınlanan strateji oyunu Total War Saga: TROY, Homeros’un İlyada destanından esinlenerek Troya Savaşı zamanına odaklanıyor ve devirlerden esinlenen özellikleriyle seriye yenilik katıyor.

Total War: TROY oyununun hikayesinden bahsedecek olursam, “Bu efsanevi çağda kahramanlar dünyaya ayak basar. Fakat, dünyayı sarsacak bir ihtilaf çıkarmak için tek bir fevri eylem yeterlidir. Gözü pek Troya prensi Paris, güzeller güzeli Helen’i Sparta’daki sarayından kaçırır. Uzaklara yelken açtıklarında, Helen’in kocası Kral Menelaos, hanımına lanet okur. Vefasız hanımını, ne pahasına olursa olsun evine getirecektir!

Büyük surlu Miken’in hükmü geniş lordu Kral Agamemnon, kardeşinin çağrılarını duyar. Dört bir yandan, aralarında çevik ayaklı Aşil ve tatlı dilli Odysseus’un da olduğu Akhealı kahramanlar çağırır. Yunan ordusu, Troya’ya doğru kaçınılmaz savaş ve katliam yapmak üzere yol alır. Zira o muhteşem şehrin önündeki muharebe alanında efsaneler doğacaktır…”

Total War Saga: TROY PC Oynanış Detayları

Çağının dönüm noktası olan Troya Savaşı’nın etrafında gelişen olayları, görülmemiş şekilde hayata getiren bu deneyimi yaşayın. 8 unutulmaz kahraman arasından birini seçerek destanınızı yazın. Karakter odaklı, duygu yüklü bir öyküye dalın ve hasımlarınızı alt edin. Tunç Çağı zamanındaki Akdeniz'in bu büyük ve çarpıcı suretini fethederken imparatorluğunuzu, strateji, devlet idaresi, diplomasi ve topyekun savaşla kurun.

Total War Saga: TROY Sistem Gereksinimleri

Total War Saga: TROY PC minimum ve önerilen sistem gereksinimleri:

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7/8.1/10 64-Bit

İşlemci: Intel Core 2 Duo 3.0 GHz/Intel i7 8550U 1.80 GHz

Bellek: 4GB/6GB

Depolama: 26GB

DirectX: Versiyon 11

Ekran Kartı: Nvidia GTX 460 1GB/AMD Radeon HD 5770 1GB/Intel UHD Graphics 620

Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7/8.1/10 64-Bit

İşlemci: Intel i5-6600 / Ryzen 5 2600X

Bellek: 8GB

Depolama: 26GB

DirectX: Versiyon 11

Ekran Kartı: Nvidia GTX 970 / AMD Radeon R9 270X 2 GB

Total War Saga: TROY Ne Zaman Çıkacak?

Total War Saga: TROY PC çıkış tarihi 2021 olarak belirlendi.