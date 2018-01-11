Total War: Three Kingdom, Steam üzerinden edinebileceğiniz en başarılı strateji oyunlarından biridir.

İlk olarak Roma dönemini anlatarak strateji dünyasına adım atan Total War serisi, sonrasında her yeni oyunuyla tarih aralığını biraz daha ileriye götürmüş ve Empire Total War ile on dokuzuncu yüz yıla kadar gelmişti. Tarihsel süreci anlattığı oyunların yanı sıra Shogun ve Atilla gibi eski dönemleri anlatan yapımlara da imza atan geliştiriciler, Warhammer ile fantastik dünyalara da kaymışlardı.

2018'in ilk günlerinde duyurulan yeni Total War oyununun isminin ise Three Kingdom olacağı açıklandı. Neredeyse her mahallesi başka krallığa bölünmüş olan Çin'i anlatacak olan oyunda, oyuncuların bütün Çin'i tek bir baurak altında toplamaya çalışacaklarının sinyalleri verilirken, daha önceki oyunlarda görmediğimiz mekaniklerin olacağı da açıklandı.

İlk defa Çin topraklarına gidecek olması ve Batı medeniyeti tarafından çok bilinmeyen bir tarihsel dönemi anlatacak olmasıyla en merak edilen oyunlar arasına girmeyi başaran Three Kingdom, strateji oyunu sevenler için de kaçırılmayacak yapımlardan bir tanesi.