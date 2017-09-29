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Trello 1.0 (windows)
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Trello

1.0
windows
Trello
ÜCRETSİZ
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Trello Windows 1 - 1
Trello Windows 2 - 2
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Gökhan Abay
Gökhan Abay

Popüler iş takibi uygulaması artık Windows platformunda!

Trello, dünya çapında pek çok kullanıcısı olan bir iş takip uygulaması. Daha önce pek çok platforma çıkış yapmış olan uygulama şimdi de Windows platformunda boy gösteriyor. Proje yönetimini kolaylaştırmak veya iş takibi yapmak istiyorsanız, Trello uygulamasını kesinlikle tavsiye ederim.

Üzerinde çalıştığınız bir proje varsa ve kolay kullanımı olan bir uygulama arıyorsanız Trello tam size göre diyebilirim. Her proje ve iş için özel bir kart açabildiğiniz uygulamada, ilerleyen dönemlerde güncelleme yapabiliyor ve yorumlar ekleyebiliyorsunuz. Diğer yandan, üzerinize aldığınız iş kartlarını "hazırlanıyor" veya "tamamlandı" olarak işaretleyebildiğinizi ve durum bildirimi yapabildiğinizi de söyleyelim.

Son derece kullanışlı bir iş takip uygulaması olan Trello, Windows platformunda da oldukça iyi çalışıyor. Programı mağazadan indirdikten sonra hesap oluşturabilir ve anında kullanmaya başlayabilirsiniz. Arayüzünün ve kullanımının basit olduğunu da söylemek gerekiyor. 

Proje yönetimini veya iş takibi konusunda başarılı bir uygulama arıyorsanız, Trello indirmek yapacağınız en iyi tercih olacaktır. Üstelik tamamen ücretsiz olarak bu servisten yararlanabilirsiniz. 

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