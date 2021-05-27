Truck Driver, PS4 ve Xbox One'dan sonra PC'ye çıkış yapan Türkçe kamyon simülatörü, simülasyon oyunu.
Truck Driver, PC’de oynayabileceğiniz yüksek kalitede grafiklere sahip Türkçe kamyon simülatörü. Kamyon oyunlarını sevenler için yepyeni simülasyon oyununda bir kamyon sürücüsü olarak kariyer yapıyorsunuz. Babanızdan miras kalan kamyonunuzla yeni bir şehre taşınmaya karar veriyorsunuz. Burada adınızdan söz ettirmek, insanların saygısını kazanmak durumundasınız. Müteahhitten oduncuya her çeşit insanla çalışacaksınız. Kamyon sürücüsü olarak başarıyı yakalayarak babanızı onurlandırmalısınız. Truck Driver, Türkçe dil desteğiyle Steam’de!
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Truck Driver, PC ve konsollarda oynanabilen bir kamyon simülasyonu oyunu. SOEDESCO tarafından geliştirilen kamyon oyunu PC platformuna panoramik görünümle birlikte çoklu monitör desteği, Tobii göz takibi, tuşları ayarlama, kilitsiz kare hızı ve bir dizi grafik ayarı gibi geliştirmeler, iyileştirmelerle geliyor.
- Bir kamyon sürücüsü olarak kariyerinize odaklanacağınız kamyonculuk deneyiminin tadını çıkarın.
- Her işte yerel toplulukla daha güçlü ilişkiler kurun.
- Kamyonunuzu tonlarca parça ile özelleştirin ve zevkinize göre ayarlayın.
- Güzel manzaralı ve ilginç yerlerde gezinin.
Truck Driver PC Sistem Gereksinimleri
Türkçe kamyon oyunu Truck Driver’ı Windows PC’nizde keyifle oynamak için sahip olmanız gereken donanımlar:
Minimum sistem gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 7 ve daha yeni
- İşlemci: Intel Core 2 Duo 2.6GHz / AMD Athlon 64 X2 3800+
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 670 veya AMD Radeon HD 7970
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 2 GB kullanılabilir alan
Önerilen sistem gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i5 4. Nesil / AMD A10 Serisi
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 770 veya AMD Radeon R9 270x
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 3 GB kullanılabilir alan
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