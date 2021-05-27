Truck Driver, PC’de oynayabileceğiniz yüksek kalitede grafiklere sahip Türkçe kamyon simülatörü. Kamyon oyunlarını sevenler için yepyeni simülasyon oyununda bir kamyon sürücüsü olarak kariyer yapıyorsunuz. Babanızdan miras kalan kamyonunuzla yeni bir şehre taşınmaya karar veriyorsunuz. Burada adınızdan söz ettirmek, insanların saygısını kazanmak durumundasınız. Müteahhitten oduncuya her çeşit insanla çalışacaksınız. Kamyon sürücüsü olarak başarıyı yakalayarak babanızı onurlandırmalısınız. Truck Driver, Türkçe dil desteğiyle Steam’de!

Truck Driver İndir

Truck Driver, PC ve konsollarda oynanabilen bir kamyon simülasyonu oyunu. SOEDESCO tarafından geliştirilen kamyon oyunu PC platformuna panoramik görünümle birlikte çoklu monitör desteği, Tobii göz takibi, tuşları ayarlama, kilitsiz kare hızı ve bir dizi grafik ayarı gibi geliştirmeler, iyileştirmelerle geliyor.

Bir kamyon sürücüsü olarak kariyerinize odaklanacağınız kamyonculuk deneyiminin tadını çıkarın.

Her işte yerel toplulukla daha güçlü ilişkiler kurun.

Kamyonunuzu tonlarca parça ile özelleştirin ve zevkinize göre ayarlayın.

Güzel manzaralı ve ilginç yerlerde gezinin.

Truck Driver PC Sistem Gereksinimleri

Türkçe kamyon oyunu Truck Driver’ı Windows PC’nizde keyifle oynamak için sahip olmanız gereken donanımlar:

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 ve daha yeni

İşlemci: Intel Core 2 Duo 2.6GHz / AMD Athlon 64 X2 3800+

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 670 veya AMD Radeon HD 7970

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 2 GB kullanılabilir alan

Önerilen sistem gereksinimleri