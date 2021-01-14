Ultimate ZIP Cracker, Zip dosya şifre kırma/kaldırma programı olarak Windows kullanıcılarına hizmet veriyor. Şifrelenmiş RAR dosyaları, Microsoft Word ve Excel dosyalarının şifrelerini de bu programla kırabilirsiniz.

Ultimate ZIP Cracker - Dosya Şifre Kırma Programı

Çoğu durumda parolayı anında kurtarmanın veya şifresini çözmenin bir yolu yoktur. Farklı şifreleri deneyebilirsiniz. En basit arama yöntemi tüm olası şifrelerin test edilmesidir. Bu yönteme Brute Force Attack denir. Bu, yavaş bir yöntemdir. Ultimate ZIP Cracker programında Brute Force saldırısını olabildiğince hızlı yapmak için akıllı optimizasyon algoritmaları kullanılır. Ancak Brute Force saldırısının kaybolan şifrenizi bulması çok uzun zaman alabileceğinden Ultimate Zip Cracker arama sırasında zaten aratılmış sonuçları otomatik olarak kaydeder. Bu şekilde arama kesintiye uğrarsa kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

Şifre kurtarma için diğer arama yöntemleri;

Kurtarmaya çalıştığınız parolaya ilişkin bazı ek bilgiler biliyorsanız alternatif arama yöntemleri kullanılabilir:

Parola Sihirbazı: Bu yöntem birkaç basit arama yöntemini birleştirir.

Akıllı arama: Bu yöntem “İnsan faktörü” araması olarak da adlandırılabilir. Örnek olarak, şifrenizin rakam içermeyen İngilizce harflerin telaffuz edilebilen bir kombinasyonu olduğunu hatırlıyorsanız, Akıllı arama şifrenizi daha hızlı bulabilir.

Sözlük araması: Parolayı aramak için 214.000’den fazla kelimeden oluşan sözlüğü kullanabilirsiniz. Farklı durum kombinasyonları ve kelime değişiklikleri vardır. Kendi sözlüğünüzü de kullanabilirsiniz (bu herhangi bir metin dosyası olabilir).

Tarih araması: Belirli bir tarih aralığı için şifre dizeleri oluşturmak üzere 5000’den fazla tarih formatı kullanılır.

Özelleştirilmiş arama: Çoğu durumda parolayı nasıl oluşturduğunuzu hatırlarsınız. Adınız + birkaç numara veya iki karakterden oluşan akla gelmeyecek anlamsız bir kelime. Arama şablonunuzu oluşturmak için bu bilgileri kullanın. Şablon bir dosyaya kaydedilebilir ve daha sonra tekrar yüklenebilir.

Garantili şifre çözme: Bu yöntem şifre koyulmuş (şifreli) herhangi bir Microsoft Word veya Excel 97/2000 belgesinin şifresinin makul bir sürede çözüleceğini garanti eder. Bu yöntem parola testine dayalı değildir. Girdiğiniz her şifre daha sonra belgenin içeriğini şifrelemek için kullanılan anahtar adı verilen 5 byte (40 bit) değere çevrilir. Ultimate Zip Cracker, geçerli bir tane bulmak için tüm olası anahtar değerlerini test eder.

Düz metin saldırısı: Şifrelenmiş arşivden en az bir dosya içeren başka bir şifrelenmemiş ZIP dosyanız (düz metin dosyası olarak adlandırılır) varsa bu yöntem tüm şifrelenmiş ZIP dosyanızın şifresini çözer. Düz metin dosyasını otomatik olarak bulmak için Bul’a tıklayın. Şifre çözme işlemi tamamlandığında program şifreyi çözmeye başlar; isterseniz şifresi çözülen dosyayı diske yazar.

Ultimate ZIP Cracker birçok popüler dosya türünden kaybolan şifreleri kurtarmak için tasarlanmış: