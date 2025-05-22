Kaspersky Password Manager ile şifrelerinizi güvenle saklayabilir ve güçlü parolalar oluşturabilirsiniz.

Can Erdil Şentürk - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Kaspersky Password Manager, internet üzerindeki güvenliğinizi artırmak ve çevrimiçi yaşamınızı kolaylaştırmak için geliştirilmiş kapsamlı bir parola yönetim programıdır. Bu yazılım, yalnızca bir ana parolayı hatırlayarak tüm hesaplarınızın parolalarını güvenli bir şekilde saklamanıza ve yönetmenize olanak tanır.

AES-256 bit şifreleme standardı ile korunan şifreleriniz, yüksek güvenlikli bir şekilde saklanmaktadır. Üst düzey güvenlik sağlayan bu şifreleme, dünya genelinde devlet sırlarını korumak için kullanılan bir şifreleme yöntemidir.

Kaspersky, ana parolanızı veya verilerinizi kesinlikle saklamamaktadır. Verilerinize yalnızca siz erişebilir ve amacınız dışındaki tüm verilerinizi koruyabilirsiniz. Kaspersky Password Manager, sizi yalnızca dış etkenlerden değil, aynı zamanda kendisinden de korumaktadır.

Kaspersky Password Manager İndir

Kapsamlı paralo oluşturucusu sayesinde güvenli parolalar yaratabilir ve saklayabilirsiniz. Belge, fotoğraf ve banka kart bilgileriniz gibi önemli şeyleri Kaspersky Password Manager'ın kasasında tutabilirsiniz.

Her ne kadar bir parola saklama ve oluşturma aracı olarak görünse de, Kaspersky son güncellemelerden sonra birleştirilmiş bir yapı sunuyor. Üç farklı abonelik sistemiyle birlikte karşımıza çıkan bu program, Kaspersky Standard, Kaspersky Plus ve Kaspersky Premium gibi farklı özelliklere sahip olan seçenekleri kullanıcılara sunmaktadır. Üç farklı aboneliğin özelliklerini inceleyerek, içerisinde size lazım olan güvenlik aracına ait aboneliği satın alabilirsiniz.

Parolalarınızı oluşturduktan sonra herhangi bir oturum açma işlemi gerçekleştirirken, otomatik olarak Kaspersky Password Manager'dan yardım alabilir ve hiçbir harf girmeden oturum açabilirsiniz.

Siz de Kaspersky Password Manager indirin ve parolalarınızı hem saklayın hem de en güçlü parolaları oluşturun.