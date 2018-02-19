View Image, Resmi Görüntüle özelliğini geri getiren bir Google Chrome eklentisidir.

Arama motoru devi Google, telif haklarını korumak için uzun süredir Google Görseller sekmesinde kullanılabilen Resmi Görüntüle özelliğini kaldırmıştı. Birçok kullanıcı için artık alışkanlık haline gelen özelliğin kaldırılması, büyük tepkilere yol açarken, bir grup geliştirici ise hemen harekete geçerek, View Image adını verdikleri Google Chrome eklentisini geliştirdiler. Görseller sekmesinden kaldırılan Resmi Görüntüle özelliğini geri getiren bu eklenti, oldukça kolay kullanımıyla da beğeni topladı.

Eklentiyi kullanmak ise çok kolay: İlk olarak indir tuşuna basmak suretiyle birlikte Chrome Web Mağazası'na gidiyorsunuz. Hemen karşınıza View Image'in resmi sayfası çıkarken, çıkan bu sayfada yer alan "indir" tuşuna basmak suretiyle eklentiyi indirebiliyorsunuz. İndikten sonra otomatik olarak kurulan ve çalışmaya başlayan View Image, size hiç gerek kalmadan Google Görseller'deki Resmi Görüntüle özelliğini geri getiriyor ve arka planda rahatça çalışmaya devam ediyor.