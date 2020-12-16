War Planet Online: Global Conquest, Gameloft tarafından geliştirilen gerçek zamanlı strateji oyunu. Tüm gezegen savaş halinde ve generallerin tümü silahlanıp ulusların başında dünyaya meydan okuyor. Heyecan verici online devasa çok oyunculu oyunda gerçek zamanlı stratejik savaşlara katılın!

War Planet Online: Global Conquest İndir

War Planet Online, gerçek zamanlı stratejiler uygulamanıza ve kozlarınızı devasa bir gerçek dünya haritası üzerinde paylaşmanıza izin veren askeri MMO oyunu. Üssünüzü kuruyor, gerçek dünya haritasındaki bölgelere hükmediyor, klanların yönetimini alıyor, yeryüzünde ne kadar ulus varsa hepsini ele geçirmeye çalışıyorsunuz. Savaşın göbeğinde bir dünyadaki tek askeri kuvvetsiniz. Küresel bir saldırı başlatacaksınız ama öncesinde sağlam bir üs inşa etmeli, güçlü müttefikler edinmelisiniz. Baskın, muharebe ve bitmeyen savaşlara kendinizi hazırlayın!

Binlerce gerçek oyuncunun durmadan hakimiyet için savaştığı devasa bir dünya

Sohbet sistemi; Global sohbette müttefiklerinizle konuşun, özel klik sohbetinde bir sonraki saldırınızı planlayın.

Zırhlı tanklar, jetler, uzun menzilli toplar dahil gerçek modern savaş makinelerinden esinlenilmiş pek çok birim

Aslına uygun çizilmiş dünya haritası

Canlı, gerçek zamanlı birebir muharebeler

Üs kişiselleştirme

Diğer oyuncularla ittifak oluşturma

Kaybedecek vaktiniz yok! Hemen War Planet Online’ı indirin. Bu gerçek zamanlı çok oyunculu strateji oyununda kabile işgallerinden dolu dizgin maceralara uzanan bir heyecan silsilesi sizi bekliyor!