Wauies - The Pet Shop Game eğer evcil hayvanları seviyorsanız oynamaktan keyif alabileceğiniz bir simülasyon oyunu.

Bilgisayarlarınıza ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir pet shop - evcil hayvan dükkanı yönetim oyunu olan Wauies - The Pet Shop Game'de kendi evcil hayvan dükkanımızın başına geçiyoruz ve hem evcil dostlarımız için güzel bir yaşam alanı yaratmaya, hem de müşterilerimize ihtiyaç duydukları hizmeti sunmaya çalışıyoruz.

Wauies - The Pet Shop Game'de dükkanımızda kediler, köpekler, kemirgenler, balıklar ve egzotik hayvanlar için yaşam alanları inşa etmemiz, bu yaşam alanlarını temiz tutarak dostlarımızı doğru bir şekilde beslememiz gerekiyor. Bu sayede kar edebiliyor ve dükkanımızı genişletip iyileştirebiliyoruz.

Wauies - The Pet Shop Game içinde farklı görevler ve etkinlikler yer almakta. Bu görev ve etkinlikleri tamamlayarak özel ödüllere sahip olabiliyoruz. Oyuncular özel mamalar ve aksesuarlar yaratabilmekteler.

İzometrik kamera açısıyla oynanan Wauies - The Pet Shop Game'in sistem gereksinimlerinin düşük olması sayesinde oyunu eski bilgisayarlarınızda da rahatça oynayabilirsiniz. Wauies - The Pet Shop Game minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows 7 işletim sistemi

- Intel Pentium 4 işlemci

- 2 GB RAM

- 600 MB boş depolama alanı

Oyunu nasıl indireceğinizi bu yazımıza göz atarak öğrenebilirsiniz:

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