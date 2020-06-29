Windows File Recovery indirerek, Windows 10 bilgisayarınızda Microsoft’un ücretsiz dosya kurtarma programına sahip olursunuz. Windows File Recovery programı ile silinen dosyaları geri getirmek, kaybolan verileri kurtarmak çok basit! HDD, SSD, USB ve hafıza kartlarından kaybolan veya silinen fotoğrafları, belgeleri, videoları ve diğer verileri geri getirmek/kurtarmak için Microsoft Windows File Recovery programını kullanabilirsiniz.

Sabit diskten, USB sürücülerden, hafıza kartlarından silinen verileri geri getirmek, kaybolan dosyaları kurtarmak için birçok veri kurtarma programı mevcut ancak ücretsiz olanlar belli sınırlamalarla geliyor. Örneğin, kurtarılan dosyaların tamamını görebiliyorsunuz ancak tüm verileri geri alma şansınız olmuyor. Microsoft’un tamamen ücretsiz dosya kurtarma programı File Recovery, hiçbir kısıtlama sunmuyor. Komut satırı aracı olduğundan her seviyede kullanıcıya hitap etmese de tüm aygıtlardan her türlü dosyayı kurtarmayı sağlamasıyla tercih edilebilir.

Windows File Recovery - Ücretsiz Dosya Kurtarma Programı Özellikleri