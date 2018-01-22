Zombie Derby 2 eğer hem aksiyona dalmak, hem de yarışmak istiyorsanız hoşunuza gidebilecek bir zombi oyunu.

Zombie Derby 2'de zombi felaketinden sonra medeniyetin çöktüğü, insanların köşeye sıkıştığı bir dünyaya konuk oluyoruz. Her köşebaşında tehlike kol gezerken ancak en iyi araç kullanabilenler hayatta kalabiliyor; çünkü zombilerden kaçabilmek için tek yol aracınızla onların üzerinden geçmek.

Zombie Derby 2'de binlerce zombi ezebileceksiniz. Ayrıca tek tik zombileri de ezmiyorsunuz, oyunda lastiklerinizin altına alabileceğiniz birçok farklı zombi türü yer alıyor. Zombileri ezmek için de farklı seçeneklere sahibiz, 9 farklı aracın kilidini açabilmemiz mümkün. Zombileri yok ettikçe araçlarımızı geliştirebiliyoruz.

Zombie Derby 2'de yarışırken rampalardan atlıyor, yoldaki engelleri aracımızın silahlarıyla yok ediyoruz. Oyun güzel görünen grafiklere sahip. Zombie Derby 2 minimum sistem gereksinimlerine sahip:

- Windows 7 işletim sistemi

- 1.5 GHz işlemci

- 2 GB RAM

- DirectX 9.0

- 300 MB boş depolama alanı