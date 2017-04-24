Aman 'Sazanlanma'ya Dikkat!

Bugün de yeni bir kelime öğrendik çok şükür. Şimdi sizin kafanızda 2 soru var; 1. ‘Sazanlama’ nedir, 2. 'Neden suçtur?' Ayrıntılar haberimizde!

Bilişim suçlarının artması üzerine ağırlaştırılan cezalar, insanları caydıracağı yerde, sevmedikleri kişilerden intikam alma aracı haline geldi. Özellikle referandum gibi halkın hassaslaştığı dönemde, başka kişilerin isimleri ve fotoğraflarıyla açılan sahte sosyal medya hesapları üzerinden, suç teşkil eden paylaşımlarda bulunulması ve hesapların ihbar edilerek, kişiyi zor durumda bırakma çabası, her geçen gün yaygınlaşıyor. İşte bilişim hukuku uzmanları tam da bu duruma ‘sazanlama’ diyor.

Anadolu Ajansı muhabirine konuşan Avukat Sertel Şıracı, bilişim şube memurlarının durum hakkında tecrübeli olduğunu, bu tür şikayetlerde soğuk kanlı davrandıklarını vurgulasa da, kötü niyetli sosyal medya kullanıcıları için alınabilecek önlemler yok denecek kadar az.

Sosyal medya hesaplarının güvenliği hakkında yayınladığımız öneriler, hatta hesabınıza giren yabancıları yakalamanız için verdiğimiz taktikler bir yana, bu tarz iftiralara karşı alınabilecek önlemimiz ne yazık ki yok. Allah kötü niyetli insandan korusun azizim...

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