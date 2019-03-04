1010! Color, aynı renkte blokları eşleştirerek ilerlediğiniz mobil bulmaca oyunu. Eşleştirme oyunlarından keyif alıyorsanız tavsiye ederim. İnternetsiz oynanabiliyor. Sürükle - bırak kontrol sistemiyle her yerde rahatça oynayabileceğiniz renkli bulmaca oyunu, tam zaman geçirmelik. İndirmesi de oynaması da ücretsiz!

Metroda, otobüste, durakta, molada, misafirlikte, arkadaşınızı beklerken, her yerde oynayabileceğiniz, sonu olmadığından dilediğiniz yerde bırakıp yeniden başlayabileceğiniz bir renk eşleştirme oyunu 1010! Color. Oyunda farklı şekillerde renkli blokları tabloya yerleştirerek ilerliyorsunuz. Tabloda aynı renkten üçlü veya daha fazla sayıda set oluşturduğunuzda puan alıyorsunuz. Blokları akıllıca yerleştirip tabloyu sürekli temiz tutmanız gerekiyor. Süre, hamle, hiçbir sınırlama olmadığı gibi kimseyle de yarışmıyorsunuz. Tabloya yerleştirecek blok bulamadığınızda oyun sonlanıyor.