Android işletim sistemli tablet ve akıllı telefonlarda oynanabilen 10K Taps mobil oyunu, sadece ekrana dokunarak harikalar yaratabileceğiniz sıra dışı bir bulmaca oyunudur.

10K Taps mobil oyununda tek yapmanız gereken ekrana dokunmak olacak ancak o kadar kolay üstesinden gelebileceğinizi düşünmeyin. Bir bulmaca oyunu olarak karşımıza çıkan 10K Taps mobil oyunu aynı zamanda el becerisinin de öne çıktığı bir oyun.

Oyunda karelerle bölünmüş düz bir patika göreceksiniz. Küplerin aralıklarla yer aldığı platformda ilerlettiğiniz küp ile bir sonraki küp arasında yer alan karelerin sayısı kadar ekrana dokunmanız gerekiyor. Yani bir sonraki küpe ulaşmak için önünüzde 8 kare var ise 8 kere ekrana dokunacaksınız. Bağımlılık yapacak bu oyunu Google Play Store’dan ücretsiz indirebilir ve hemen oynamaya başlayabilirsiniz.