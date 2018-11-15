2 For 2 (2 Kere 2), sayıları bağlayarak ilerlediğiniz mobil bulmaca oyunu. 2048, Threes! tarzı bulmaca oyunlarını seviyorsanız keyif alarak oynayacağınız hatta kısa sürede bağımlısı olacağınız bir oyun. İndirmesi de oynaması da ücretsiz ve sadece 47MB boyutunda!

Çok basit oynanış sunmasına, görsel yönden de gelişmemiş olmasına rağmen bağımlılık yapan mobil oyunlar vardır. Vakit geçirmek, kafa dağıtmak için oynarsınız. İnternetsiz oynanabilir olmaları, tek dokunuş kontrol sistemiyle durakta, otobüste, metroda, her yerde rahatlıkla oynayabilirsiniz. 2 For 2 Türkçe adıyla 2 Kere 2 de bu türde bir mobil oyun.

Sayıları birleştirmekten başka bir amacınız yok. Herhangi bir hedefiniz yok. Hamle, süre sınırlaması da yok! Aynı sayıları birbiriyle birleştirerek çizgiler oluşturuyorsunuz. Çizgi ne kadar uzun olursa o kadar fazla puan alıyor, hayatta kalma şansınız da o kadar yüksek oluyor. Hamle kalmadığında kullanabileceğiniz 3 kurtarıcınız var. Bunlar sınırlı ancak sayıları birleştirdikçe gelen altınlarla yenileyebiliyorsunuz.