2048 Balls 3D, numaralı topları eşleştirerek ilerlemeye dayalı mobil bulmaca oyunu. Ufak boyutlu, basit grafikli, kolay oynanışlı mobil oyunların geliştiricisi Voodoo’nun elinden çıkan 2048 Balls 3D Android oyununda topları dikkatlice düşürerek puanları topluyor, 2048’e ulaşmaya çalışıyorsunuz. Bölüm bölüm ilerleyen sayı bulmaca oyunu zaman geçirmek için birebir.

Gabriele Cirulli’nin bulmaca oyunu 2048’den esinlenerek hazırlanmış yapımlardan biri 2048 Balls 3D. Orijinal oyundaki gibi sayıları toplayarak (8+8, 16+16, 1024+1024 gibi) hedef sayıya ulaşmak için çaba sarf ediyorsunuz. Farklı olarak numaralı toplar var, yukarıdan düşürüyorsunuz. Süre sınırı yok, hamle sınırı yok, tüm oyun alanı toplarla dolduğunda yani bir ufak topun bile düşeceği yer kalmadığında oyun bitiyor. Reklamları izleyerek kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz. Ayrıca oyunun ilerlemediği noktada size ek hamle verecek güçlendirici var.