2048 Bricks, popüler sayı bulmaca oyunu ile yılların eskitemediği tetris oyununu birleştiren bir Android oyunu. Ketchapp’ın olmasıyla zorluk seviyesini tahmin edeceğinizi düşünüyorum. Boş zamanlarda, toplu taşımada, beklerken, kafa dağıtmak için oynanabilecek ideal oyunlar arasında.

Oyunda puan toplamak için orijinal oyunda olduğu gibi aynı sayıları birleştiriyorsunuz. Farklı olarak; sayılı kutucuklar yukarıdan aşağıya iniyor. Sola ve sağa kaydırarak düşme yerini ayarlıyor, dokunarak inmesini sağlıyorsunuz.

Puan aldıkça kutuların daha hızlı düşmemesi ve 2048’e ulaşıldığında oyunun sonlanmaması hoşuma gitmedi. Sonsuz oynanış sunan bulmaca oyunlarını seviyorsanız keyif alarak oynayacağınız bir oyun ama bir noktadan sonra sıkıcı hal almaya başlıyor.