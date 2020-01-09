248: Connect Dots, Pops and Numbers, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zorlu bir bulmaca oyunu olarak dikkat çekiyor.

Zorlu bölümleri ve sürükleyici etkisiyle dikkat çeken bir oyun olan 248: Connect Dots, Pops and Numbers oyununda renkli sayıları birleştirerek ilerliyor ve puanlar kazanıyorsunuz. Büyük bir keyifle oynayableceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor. Bu tarz oyunları oynamayı sevenlerin büyük bir beğeniyle oynayabileceğini düşündüğüm oyunda arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyorsunuz. Mümkün olduğunca fazla sayıda bağlantı oluşturmanız gereken oyunda çizgileriniz ne kadar uzun olursa o kadar fazla puan kazanıyorsunuz. Sağa, sola, yukarı, aşağı ve çapraz olmak üzere çizgiler oluşturabileceğiniz oyunda kaliteli görseller de yer almakta.

248: Connect Dots, Pops and Numbers oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.