3D Knife, reflekslerinizi ve sabrınızı ölçen, zorluk seviyesi gittikçe yükselen bıçak oyunu. Bıçakları dönen gezegen üzerine saplayarak ilerlediğiniz oyunda 100. seviyeye ulaşmak büyük başarı. Bıçak fırlatma oyunlarında iyiyim diyorsanız, hemen Android telefonunuza indirip oynamaya başlayın.

Minimalist stilde görsellere sahip arcade oyunda kurallar oldukça basit. Elinizdeki bıçağı tahtadan gezegene fırlatarak saplıyorsunuz. Bıçakların saplanmama lüksü yok ve her defasında aynı hızda saplanıyorlar. Fırlattığınız bıçak başka bir bıçağa çarparsa tüm puanlarınız siliniyor. Gezegende boş yer kalmayana dek bıçakları saplamaya devam ediyorsunuz. Elbette bir noktadan sonra yer kalmıyor. Bu aşamadan sonra refleksler konuşuyor, sabırınızın sınırları zorlanıyor.