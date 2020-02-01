Görsellerden ve diyaloglardan hareketle sizden istenilen görevleri yerine getirmek için zamanla yarışacağınız ve sürükleyici bir maceraya atılacağınız A Tavern For Tea, mobil platformda Android işletim sistemine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz ve bağımlısı olacağınız benzersiz bir görsel roman oyunu olarak öne çıkmaktadır.

Kaliteli çizimlerden oluşan eşsiz grafikler ve keyif verici görevleri ile oyunculara sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken tek şey, görsellerden yararlanarak yön vereceğiniz bir çay yapma simülatörünü kontrol ederek müşterilerinize çeşitli bitki çayları demlemek ve güzel sunumlar yaparak onları memnun etmektir.

Oyunda sizden istenilenleri yapmanız için 30 dakika süre tanınmaktadır. Bu süre içerisinde size verilen çay demleme ve sunum görevlerini tamamlamalı ve sonraki bölümlerin kilidini açmalısınız. Sürükleyici hikayeleri ve ilginç konusu ile sıkılmadan oynayacağınız kaliteli bir oyun sizleri bekliyor.

Mobil oyunlar arasında simülasyon kategorisinde kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak oyunculara hizmet veren A Tavern For Tea, binlerce oyun severin benimsediği eğlenceli bir oyundur.