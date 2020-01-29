Acrobat Star Show oyunu Android işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir simülasyon oyunudur.

Tebrikler en iyi yetenek yarışmasını katılmaya hak kazandın. Harika akrobatik hareketler göster ve jürileri etkile. Daha önce hiç yapmadığın şekilde dön ve takla at. Özel hareketlerinle seyircileri büyüle. Sahne arkası bölümde kendi saç ve makyajını oluştur.

Acrobat Star Show Özellikleri:

> Diğer yarışmacılara karşı mücadele et. Kimsenin senin kadar iyi dönüp takla atamayacağını kanıtla!

> Sahne arkası da performansın kendisi kadar eğlenceli olabilir. Sahne arkasında şova hazırlan!

> Muhteşem görünmelisin çünkü tüm dünya seni izliyor! Sahne arkasında makyajını ve saçını yaptır ve bir yıldız kıza yakışan mükemmel performans stilini göster.

> İnanılmaz dönüşlerin, cyr tekerleği ve trapez hamlelerinle jüri ve seyircileri etkile!

> Daha fazla beğeni mi istiyorsun? Yeni makyaj ve saçının öne çıkmasına izin ver, seyirciler ve jürilerle özçekim yaptır. Harika akrobatik dönüş ve trapez hamlelerini yaparken fotoğrafların çekilsin!

> Bir akrobat yıldız kızı olmak tehlikeli olabilir. Doktorda sakatlanmalarını tedavi ettir.

> Eğer akrobatik hareketleri mükemmel şekilde kopyalarsan ekstra puanlar alırsın!

Geleceği en parlak kız ve erkek akrobatlara karşı mücadele etmekle kalmayacak, aynı zamanda kendi akrobatik rutinlerinin de koreografisini yapacaksın. Bir yıldız gibi parlamaya hazır mısın? Sen de bu maceraya ortak olmak istiyorsan hemen indir ve oynamaya başla.

Oyunu Android cihazlarınız ücretsiz olarak indirebilirsiniz.