Adidas uygulaması ile trend ürünler satın alabilir ve kampanyalardan faydalanabilirsiniz.
Adidas uygulamasıyla Android cihazlarınız üzerinden en yeni Adidas ürünlerini kolayca satın alabilirsiniz.
Popüler spor giyim markası Adidas’ın mobil uygulaması ile dilediğiniz yerden alışveriş yapma imkanına sahip olabilirsiniz. En yeni ürünlerden anında haberdar olabileceğiniz ve satın alabileceğiniz uygulamada, beğendiğiniz ürünler indirime girdiğinde bildirim alabiliyorsunuz.
Özel fırsatlar, ödüller, hediyeler ve ekipmanlara özel erişim hakkı kazanabileceğiniz Adidas uygulamasında, birkaç kolay adımla sipariş verebiliyor ve siparişlerinizi takip edebiliyorsunuz. İade konusunda da sizlere kolaylık sağlayan Adidas uygulamasında sezonun trend ürünlerini, kombinlerini de görebilirsiniz.
Uygulama özellikleri
- Kolay sipariş verme ve sipariş takibi
- En yeni ürünlerden anında haberdar olma
- İndirim habercisi bildirimler
- Özel fırsatlar ve kampanyalar
- Güvenli ödeme
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