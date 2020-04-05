Adidas uygulamasıyla Android cihazlarınız üzerinden en yeni Adidas ürünlerini kolayca satın alabilirsiniz.

Popüler spor giyim markası Adidas’ın mobil uygulaması ile dilediğiniz yerden alışveriş yapma imkanına sahip olabilirsiniz. En yeni ürünlerden anında haberdar olabileceğiniz ve satın alabileceğiniz uygulamada, beğendiğiniz ürünler indirime girdiğinde bildirim alabiliyorsunuz.

Özel fırsatlar, ödüller, hediyeler ve ekipmanlara özel erişim hakkı kazanabileceğiniz Adidas uygulamasında, birkaç kolay adımla sipariş verebiliyor ve siparişlerinizi takip edebiliyorsunuz. İade konusunda da sizlere kolaylık sağlayan Adidas uygulamasında sezonun trend ürünlerini, kombinlerini de görebilirsiniz.

Uygulama özellikleri