Adil Seçim uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan, seçimlerin daha güvenli bir ortamda gerçekleşmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Cumhuriyet Halk Partisi ’nin geliştirdiği Adil Seçim uygulaması, Türkiye’de yapılan seçimlerin güvenliği için gönüllü olarak katkıda bulunmak isteyenlere hitap ediyor. Kişisel bilgilerinizi girdikten sonra tercih ettiğiniz bölgeye göre sandıklarda görevli olarak atanmanızı sağlayan uygulamada, her sandık için gönüllü bireylere ihtiyaç duyuluyor. Seçiminize göre zorunlu bölgelerde de görev alabileceğiniz uygulamada, sandıklar açıldıktan sonra sonuçların yer aldığı tutanakları göndermeniz gerekiyor.

Gönüllü kullanıcılar tarafından gönderilen seçim tutanaklarını anında toplayan ve diğer verilerle karşılaştırarak gerektiğinde itiraz dilekçelerini hazırlayan sistemde, destek ekibiyle de canlı mesajlaşma özelliği sunuluyor. Seçim günü karşılaşabileceğiniz sorunlar hakkında da geniş kapsamlı içerikler sunan Adil Seçim uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri