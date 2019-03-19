Adobe Fill & Sign uygulaması, Android cihazlarınız üzerinden birçok belge ve formu doldurarak imzalamanızı sağlıyor.

Akıllı telefonlarınızda hayatınızı kolaylaştıracak uygulamalardan biri olan Adobe Fill & Sign, kağıt işleriyle uğraşmadan form doldurma ve imzalama işlemlerini gerçekleştirebilmenizi sağlıyor. E-posta ile gelen ve doldurup, imzaladıktan sonra tekrar iletmeniz gereken anlarda imdadınıza koşan Adobe Fill & Sign uygulamasında, kısa süre içerisinde işlerinizi tamamlayabilirsiniz.

Formları doldururken yazı büyüklüğünü ayarlayabilmenize imkan tanıyan Adobe Fill & Sign uygulamasında, dijital kalem veya parmağınızı kullanarak imza veya paraf atabilmenizi de sağlıyor. Ayrıca, kağıt formundaki belgeleri kamera ile taradıktan sonra da bu işlemleri yapabileceğiniz Adobe Fill & Sign uygulamasında, kendi profillerinizi oluşturarak otomatik form doldurma özelliğinden de faydalanabilirsiniz.

Uygulama özellikleri