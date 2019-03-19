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Adobe Fill & Sign 1.4.0 (Android)
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  4. Adobe Fill & Sign - Android için Belge Doldurma ve İmzalama Uygulaması

Adobe Fill & Sign

1.4.0
Android
Adobe Fill & Sign
ÜCRETSİZ
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Volkan Yılmaz
Volkan Yılmaz -

Adobe Fill & Sign uygulaması ile formları doldurabilir ve imzalayabilirsiniz.

Adobe Fill & Sign uygulaması, Android cihazlarınız üzerinden birçok belge ve formu doldurarak imzalamanızı sağlıyor.

Akıllı telefonlarınızda hayatınızı kolaylaştıracak uygulamalardan biri olan Adobe Fill & Sign, kağıt işleriyle uğraşmadan form doldurma ve imzalama işlemlerini gerçekleştirebilmenizi sağlıyor. E-posta ile gelen ve doldurup, imzaladıktan sonra tekrar iletmeniz gereken anlarda imdadınıza koşan Adobe Fill & Sign uygulamasında, kısa süre içerisinde işlerinizi tamamlayabilirsiniz.

Formları doldururken yazı büyüklüğünü ayarlayabilmenize imkan tanıyan Adobe Fill & Sign uygulamasında, dijital kalem veya parmağınızı kullanarak imza veya paraf atabilmenizi de sağlıyor. Ayrıca, kağıt formundaki belgeleri kamera ile taradıktan sonra da bu işlemleri yapabileceğiniz Adobe Fill & Sign uygulamasında, kendi profillerinizi oluşturarak otomatik form doldurma özelliğinden de faydalanabilirsiniz.

Uygulama özellikleri

  • Formları doldurma ve imzalama
  • Yazı büyüklüğü ayarlama
  • Belge tarama ve kırpma
  • Otomatik form doldurma
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