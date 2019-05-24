Adobe Premiere Rush (Android) indirerek, telefonunuzda en iyi video düzenleme uygulamasına sahip olursunuz.
Adobe Premiere Rush, profesyonel video düzenleme uygulaması arayan Android telefon kullanıcılarına önereceğim uygulamaların başında geliyor. Basit düzenleme araçlarıyla profesyonel kalitede videolar elde edebileceğiniz harika bir uygulama.
iOS cihazlarda hem iPhone hem de iPad’de video düzenleme işlemini kolaylaştıran harika hem de ücretsiz bir uygulama bulunmasına karşın Android platformunda bulunmuyor. Telefonunuzla çektiğiniz videoları profesyonel bir şekilde işleyebileceğiniz, masaüstünden neredeyse farksız bir uygulama yok. Adobe, Android tarafındaki bu açığı kapatan bir video edit uygulaması ile karşımızda. Özellikle YouTube içerik üreticilerinin hayatını kolaylaştıracağını düşündüğüm Adobe Premiere Rush, çapraz platform desteğiyle telefon, tablet ve masaüstü PC arasında videolarınızı aktarıp düzenlemenize izin veriyor. Adobe hesabınızla giriş yaptıktan sonra istediğiniz cihazdan videolarınıza ulaşabiliyorsunuz. Tabii ki; sadece telefonda kullanma şansınız da var.
Video çekme, düzenleme ve online paylaşmaya izin veren Adobe Premiere Rush’ın öne çıkan özellikleri:
- Profesyonel Kaliteli Video: Dahili kamera işlevi, uygulama içerisinden pro kalitede videolar çekip anında düzenlemenize izin verir.
- Kolay Düzenleme: Ses ve görselleri sürükleyip bırakarak videoyu düzenleyin. Sezgisel araçlar, klipleri kırpmanıza, sesi ayarlamanıza, rengi iyileştirmenize ve video efektleri, başlıklar, geçişler, seslendirmeler ve fazlasını eklemenize izin verir.
- Çok Parçalı Zaman Çizelgesi: 4 video ve 3 ses parçasını kullanarak yaratıcı videolar ortaya çıkarın.
- Başlıkları Özelleştirme: Yerleşik şablonlara erişin (bazıları animasyonlu) ve renk, boyut, yazı tipi ve daha fazlasını değiştirerek benzersiz yapın. Adobe Stock’ta 100’den fazla ücretsiz hareketli grafik şablonuna göz atın.
- Harika Ses: Müzik ekleyin, seslendirme kaydedin ve Adobe Sensei yapay zekası tarafından desteklenen gelişmiş araçları kullanarak sesi dengeleyin, gürültüyü azaltın, arka plan seslerini otomatik olarak kısın.
- Paylaşın: Videolarınızı farklı paylaşım kanalları için kolayca dikey, yatay veya kare olarak yeniden boyutlandırın. Küçük resim ekleyin, paylaşım zamanını ayarlayın ve Instagram, Facebook ve YouTube’da yayınlayın.
- Bulutla Senkronizasyon: Son video düzenlemeleriniz her zaman elinizin altındadır. Nerede olduğunuz veya hangi cihazı kullandığınızın bir önemi yok.
- Çalışmanızı Aktarın: Videonuzda daha detaylı mı çalışmak istiyorsunuz? Rush projelerinizi Adobe Premiere Pro’da açıp detaylara girin.
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