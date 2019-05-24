Adobe Premiere Rush, profesyonel video düzenleme uygulaması arayan Android telefon kullanıcılarına önereceğim uygulamaların başında geliyor. Basit düzenleme araçlarıyla profesyonel kalitede videolar elde edebileceğiniz harika bir uygulama.

iOS cihazlarda hem iPhone hem de iPad’de video düzenleme işlemini kolaylaştıran harika hem de ücretsiz bir uygulama bulunmasına karşın Android platformunda bulunmuyor. Telefonunuzla çektiğiniz videoları profesyonel bir şekilde işleyebileceğiniz, masaüstünden neredeyse farksız bir uygulama yok. Adobe, Android tarafındaki bu açığı kapatan bir video edit uygulaması ile karşımızda. Özellikle YouTube içerik üreticilerinin hayatını kolaylaştıracağını düşündüğüm Adobe Premiere Rush, çapraz platform desteğiyle telefon, tablet ve masaüstü PC arasında videolarınızı aktarıp düzenlemenize izin veriyor. Adobe hesabınızla giriş yaptıktan sonra istediğiniz cihazdan videolarınıza ulaşabiliyorsunuz. Tabii ki; sadece telefonda kullanma şansınız da var.

Video çekme, düzenleme ve online paylaşmaya izin veren Adobe Premiere Rush’ın öne çıkan özellikleri: