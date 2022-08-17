İşlevsel özelliklere sahip olan Movavi Video Suite 2022, resmi web sitesi üzerinden dağıtılmaya devam ediliyor.

Doğukan Çağlakpınar - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Günümüzde insanlar videolar ve fotoğraflar ile her anını kayıt altına alıyor ve adeta ölümsüzleştiriyorlar. Sosyal medya gibi mecralarda bu video ve fotoğrafları paylaşan insanlar genellikle çeşitli fotoğraf düzenleme ve video düzenleme programlarına da ihtiyaç duyuyorlar. İşte tam da bu nokta da Movavi Video Suite 2022 kullanıcıların imdadına yetişiyor. Windows ve MacOS işletim sistemleri için geliştirilen Movavi Video Suite 2022 ile kullanıcılar diledikleri videoları düzenleyebilecek, çeşitli efektler kazandırabilecek ve videolara farklı bakış açıları kazandırabilecekler. Kullanıcılarına harika video ve slayt gösterileri oluşturma fırsatı veren Movavi Video Suite 2022 çeşitli özel efekt ve filtreleri ile kullanıcılarına kusursuz videolar düzenleme imkanı veriyor.

Movavi Video Suite 2022 Özellikleri

Çeşitli özel efektler,

Çeşitli filtreler,

Renkli arayüz,

Çeşitli ses efektleri,

Ekran kaydedici,

Bulut aktarımı,

Çift pozlama,

Bölünmüş ekranlar,

LUT efektleri,

Video kalitesini iyileştirme,

Türkçe dahil 13 farklı dil desteği,

Ücretli,

Reklamsız,

Bilgisayar platformu kullanıcıları için geliştirilen ve 152 MB'lık bir dosya boyutuna sahip olan Movavi Video Suite 2022, ücretli olarak resmi web sitesinde satışlarına devam ediyor. Kullanıcılar uygulama sayesinde çektikleri videolara çeşitli efektler ekleyebildikleri gibi, kaliteyi de artırabilecek ve videoları yüksek kaliteye kavuşturabilecekler. Çift pozlama desteği ile resimleri kusursuz bir hale getiren uygulama da pek çok renk efekti de kullanıcılara sunulan özellikler arasında yer alıyor. Ülkemiz kullanıcıları için Türkçe dil desteğine de sahip olan uygulama, toplamda 13 farklı dil desteği ile lansmana çıktı.

Movavi Video Suite 2022 İndir

Bilgisayar platformu için geliştirilen ve günümüzde resmi web sitesi üzerinden dağıtılmaya devam edilen Movavi Video Suite 2022, ücretli bir yapıya sahip. Kullanıcılar uygulamayı satın alıp, bilgisayarlarında video düzenlemeye başlayabilirler.

Movavi Video Suite 2022 Minimum Sistem Gereksinimleri