Android işletim sistemli mobil cihazlarda oynanabilen Adventure Escape: Starstruck mobil oyunu, sağlam bir senaryonun üzerine kurulmuş detaylı bir bulmaca oyunudur.

Adventure Escape: Starstruck mobil oyununda esrarengiz bir davayı aydınlatmanız sizden bekleniyor. Ünlü bir film yıldızı asistanıyla beraber bir evcil hayvan satın almak için dışarı çıkar ve bir daha geri gelmez. Asistan parkta ölü bulunurken film yıldızından bir haber yoktur. Kaybolan yıldızın izini sürmek ise detektif Kate Gray’e kalmıştır. Gösterişli malikaneleri, film setlerini ve ürkütücü depoları araştırarak ipucu aramalısınız. Ayrıca davayı aydınlatmak için şüphelileri inceleyebilirsiniz.

Karmaşık bulmacaları çözerek davayı aydınlatmalı ve bu işin üstesinden gelmelisiniz. Kullanıcılarından oldukça pozitif tepkiler alan Adventure Escape: Starstruck mobil oyununu Google Play Store’dan ücretsiz indirebilir ve hemen oynamaya başlayabilirsiniz.