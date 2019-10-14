Mobil bulmaca oyuncuları arasında yer alan Adventure Escape: Time Library günümüzde hem Android hem de iOS platformunda 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediyor.

Güzel grafiklerin yer aldığı yapımda tarihsel sahneler ile karşılaşacak ve zengin içerikler ile ilerlemeye çalışacağız. Erkek ve dişi karakterlerin yer aldığı yapımda oyuncular yeni yerler ve yeni içerikler keşfedecekler.

Birbirinden farklı çok sayıda bulmacanın yer aldığı yapımda gizemli nesneleri bulmaya çalışacak, bulmacaları çözüme kavuşturarak ilerlememizi tamamlamaya çalışacağız. Rangarenk bir içeriğin yer aldığı yapımda bizleri gizemli ve ürkütücü bir atmosfer karşılıyor.

Eşsiz sahneler ile oyuncular geçmişe seyahat edecekler. Benzersiz çok sayıda zorlukta yer alacak.

Google Play üzerinde 4.5 gibi bir inceleme skor puanına sahip olan yapım oynaması ücretsiz yapısı ile kitlesini artırmaya devam ediyor.