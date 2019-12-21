Üretime ya da savaşa dayalı bir düzen oluşturarak stratejik kararlar alacağınız ve kendi imparatorluğunuzu kurarak diğer ülkelere meydan okuyacağınız AEA, oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından tercih edilen ve ücretsiz olarak hizmet veren eğlenceli bir oyundur.

Basit grafikleri ve Türkçe dil seçeneği sayesinden zorlanmadan oynayabileceğiniz bu oyunda yapmanız gereken tek şey, kendi imparatorluğunuzu kurarak ekonomik dengeyi sağlamak ve askeri yönünüzü güçlendirerek savaşlardan başarılı sonuçlar almaktır. Dört farklı imparatorluktan dilediğinizi seçerek oyuna başlayabilir ve stratejik hamleler yaparak ülkenizi geliştirebilirsiniz.

Farklı alanlarda üretim yaparak ekonomik dengeyi kurabilir ve ordunuzu güçlendirerek savaşlarda düşmanlarınıza karşı daha kararlı bir duruş sergileyebilirsiniz. Sürükleyici özelliği ile sıkılmadan oynayacağınız bağımlılık yapıcı eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyundaki her imparatorluğun çeşitli avantaj ve dezavantajı bulunmaktadır. Geliştireceğiniz stratejilere uygun olan imparatorluğu seçerek macera dolu bir yola koyulabilir ve klan savaşlarına katılabilirsiniz. Android ve İOS sürümleri ile iki farklı alanda hizmet veren AEA, strateji oyunları arasında bulunan kaliteli bir yapım olarak öne çıkıyor.