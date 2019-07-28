Aeon Wars: Galactic Conquest

Uzayda savaşa ve stratejiye dayalı yenilikçi bir aksiyon oyunu! Galaksinin efsanesi ol.

Yeniden doğmuş bir dünya için umuttan vazgeçen insanlar, 2409 yılında yıldızlara göç etmeye başladılar. İnsanlığın bütünüyle desteklenen Terran Federasyonu ilk seferberlik filosunu, Icarus Kolordu'nu kurdu. Sagan Kümesi'ne gömülü sınırsız kaynakları keşfettikten sonra, Icarus Corps Federasyona ihanet etti.

Yıldızlara seyahat etmeyi seçtiğin sebep ne olursa olsun, bu yeni macera kendini yeniden keşfetmeni sağlayacak. Asileri yok et ve çelik ve sınırsız ateş gücüyle yeni bir galaksi düzeni oluştur: Hoşgeldin Kaptan!

Galaksinin geleceği şimdi elinizde. Evren kaos içinde. Sipariş ve adalet korunmalıdır! İstasyonunuzu yeniden inşa etmekle önce bir uzay istasyonunun komutanı olarak oynuyorsunuz.