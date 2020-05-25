Eğitici oyunlar arasında yer alan Africa Games for Kids çocuklara hitap eden yapısı ile beğenileri kazandı.

Oynaması ücretsiz olarak hem Android platformunda hem de iOS platformunda lansmana çıkan Africa Games for Kids’de müzik eşleştirme, renk eşleştirme gibi temel konularda birçok bulmaca yer alacak.

4 farklı oyunun yer aldığı yapım içerisinde oyuncular doğru eşleştirmeleri yapmaya çalışacaklar. Oldukça renkli ve bir o kadar da canlı içeriklere sahip olan yapım farklı karakter modellemelerine, farklı seviyelere ve farklı içeriklere ev sahipliği yapmaya devam ederken diğer bir yandan da oyuncu sayısını artırıyor.

Çocuklara eğlenceli anlar sunmaya devam eden yapım günümüze kadar incelemelerde de beklentileri karşılamıştı.

2017 yılında son güncellemesini alan ve 3 yıldır herhangi bir yenilik almayan yapım, 50 binden fazla kez indirildi ve oynandı.