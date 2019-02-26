Android ve İOS işlemcili cihazlarda sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz ve ücretsiz olarak ulaşabileceğiniz Age of conquset IV, eşsiz bir savaş strateji oyunu olarak ön plana çıkıyor.

Roma imparatorluğu, Japonya, Rusya, Fransa, Çin hanedanlığı dahil olmak üzere birçok ülkenin ordularını yönetebileceğiniz ve bu ordulara komutanlık yapabileceğiniz bu oyunda amaç, stratejik hamleler ile düşmanlarınızı yenerek güçlü bir ordu kurmaktır. Dilerseniz robota karşı savaşlar yapabilirsiniz. Dilerseniz de online olarak dünyanı farklı bölgelerinden oyunculara karşı mücadele verebilirsiniz. İmparatorluğunuzu büyütmek için bazı ülkelerle ittifak kurabilir ve akıllı hamlelerle düşmanlarınızı ortadan kaldırabilirsiniz.

Kaliteli grafik tasarımı ve etkileyici savaş müzikleri ile donatılmış bu oyunda, stratejik kararlar ile ülkenizi geliştirebilir ve dünyaya hükmedebilirsiniz. Yenilmez bir ordu kurabilir ve düşmanlarınızın korkulu rüyası olabilirsiniz. Harita yardımı ile keşfedilecek yerleri görebilir ve yeni bölgeler fethederek hakimiyet alanınızı genişletebilirsiniz.

Mobil platformda strateji oyunları kategorisinde yer alan ve milyonlarca oyuncu tarafından keyifle oynanan Age of conquset IV, kaliteli bir savaş oyunu olarak dikkat çekiyor.