Age of Myth Genesis, antik Roma savaşını temel alan stratejik bir mobil oyundur. Bir şehir lordu olacaksın ve şehrini güçlendirmek ve genişletmek için savaşmalısın ama asla yalnız kalma, müttefiklerini fethetmek istediğinde, gerçek zamanlı olarak savaşları birleştirmeye çağırabilirsin.

Zaman herkesi ve her şeyi değiştirdi. Lordlar, yeni dönemin tacı için savaşırken bu efsane çağında yaşıyor. Tanrılar birçok krallığın yıkılışı ve yeni imparatorlukların başlangıcına tanık oldu. Savaşın alevleri yüzyıllardır yanıyor. Savaş alanında kalanlar kırık silahlar ve kan nehirleri...

Her krallığın halkı sürekli hızlı seçim yapmak zorunda kalır: Unutulmuş bir devlet olarak mı kalacağız, göreve yükselecek miyiz? Lord, savaş hemen önümüzde. Kılıcını al ve askerlerini birleştir. İnsanlarını yeni bir imparatorluk kurmak için fetihte yönet! Müttefiklerle tahtı ele geçir ve kral ol.