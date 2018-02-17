Bir Türk yapımı olan Age Of Sea Wars her ne kadar strateji oyunu olarak sunulsa da güzel bir oynanışa sahip. Korsanları farklı savaşlarda yenin ve denizin sultanı olmayı başarın. Adaları ele geçirin, mahkum insanları kurtarın. Yani korsanlara karşı çetin bir mücadele vermeye hazır mısınız?

Maalesef grafikleriyle oyuncuları tatmin edemeyen oyunda klasik bir oynayış tarzı yer alıyor. Gemilerinizi korsanların üzerine yönlendiriyor ve eğer doğru taktiği uygulayabilirseniz onları suda batırıyorsunuz. Böylece deniz üzerindeki büyümeniz hızlanıyor ve gemilerinizin yetenekleri artıyor. Ayrıca düşmanlardan aldığınız adaları vergiye bağlayabilirsiniz, böylelikle sabit geliriniz de olacaktır.

Ayrıca oyun içerisinde izleyebileceğiniz videolar sayesinde fazladan altın kazanabilir ve gemilerinizi geliştirebilirsiniz. Unutmayın, gemileriniz güçsüz kalırsa denizdeki hakimiyetiniz son bulur.

Age Of Sea Wars Özellikleri