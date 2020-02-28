İkinci dünya savaşının esintilerini taşıyan ve stratejik planlar doğrultusunda hazırlanmış sürükleyici senaryoları ile dikkat çeken Age of World Wars, Android işletim sistemine sahip tüm cihazlardan sorunuz bir şekilde oynayabileceğiniz ve ücretsiz olarak erişebileceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Basit ama bir o kadarda ayrıntılı grafikleri ile oyunculara sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken, güçlü bir ordu kurarak ikinci dünya savaşında yer alan ülkelerle stratejik savaşlar yapmak ve ganimet toplayarak yolunuza devam etmektir. Savaş haritası üzerinde ilerleyerek karşınıza çıkan kalabalık düşman ordularını yenmeli ve ordunuzu güçlendirerek farklı bölgeler keşfetmelisiniz.

ABD, Almanya ve Rusya gibi büyük devletlere karşı mücadele ederek kendi imparatorluğunuzu ayakta tutmak için çeşitli saldırı taktikleri geliştirmeli ve savaşlardan galip ayrılarak yeni asker türlerinin kilidini açmalısınız. Bu sayede düşmanlarınıza karşı daha güçlü bir orduya sahip olabilir ve hedefe ulaşabilirsiniz.

Strateji oyunları kategorisinde kendisine yer bulan ve binlerce oyun sever tarafından keyifle oynanan Age of World Wars, bağımlısı olacağınız benzersiz bir oyun olarak öne çıkıyor.