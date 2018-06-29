Air Thunder War, harika vakit geçirebileceğiniz ve her türlü savaş uçağını kontrol edebileceğiniz bir simülasyon oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Hızlı ve tempolu bir atmosfere sahip olan oyunda düşman uçaklarıyla it dalaşı yapabiliyor ve onları düşürmek için ter döküyorsunuz.

Gerçekçi atmosferiyle karşımıza çıkan Air Thunder War, modern uçaklardan nostaljik jetlere kadar pek çok farklı uçağı kontrol edebileceğiniz bir oyundur. Yüksek kaliteli grafikleriyle de gerçek uçak kullanıyormuş gibi hisse kapılabileceğiniz oyunda düşman uçakları düşürmek için mücadele ediyorsunuz. Gelişmiş bir kontrol mekanizmasına sahip olan oyunda becerilerinizi de gösterebiliyorsunuz. Dünyaca ünlü savaş jetlerini de kontrol edebileceğiniz oyunda avcılık yapıyorsunuz. Güçlü silahlarla donatılan uçakları 8 farklı haritada uçurabiliyor ve 8 farklı savaşta mücadele edebiliyorsunuz. Rakiplerinizi birer birer alt ederek tüm kontrol noktalarını ele geçirmeniz gereken oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Gerçek bir hava muharebesi arayışınız varsa Air Thunder War sizleri bekliyor.

Air Thunder War oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.