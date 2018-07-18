AIRLINE COMMANDER, kendi havayolu şirketinizi kurup onlarca uçağı yönettiğiniz uçak simülasyon oyunu. İlk olarak Android platformunda indirilebilir olan uçak simülatörü oyununda tüm incelikleri öğreniyorsunuz. Uçak kontrollerini nasıl kullanacağınız, acil durum veya olumsuz hava koşullarıyla nasıl baş edeceğiniz, nasıl iniş ve kalkış yapacağınız, her şey öğretiliyor.

Mobil platformda genellikle uçak oyunlarıyla karşımıza çıkan RORTOS’un AIRLINE COMMANDER adını verdiği uçak simülasyonu, türünün en iyisi olabilir. Bir simülasyon oyununa göre oldukça kaliteli görsel çizgilerine sahip olmasının yanında gerçeğe yakın hazırlanmasıyla dikkat çekiyor. Yüzlerce gerçekçi havalimanı ve pist, yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleri, haritalar, gerçek havayolu şirketleriyle gerçek zamanlı hava trafiği, gerçekçi SID/STAR kalkış ve iniş prosedürleri, hava koşullarının gerçekçi gösterimi ve daha saymakla bitiremeyeceğim gerçekçi detaylarla dolu uçak simülatöründe çeşitli görevleri tamamlayarak ilerliyorsunuz.

AIRLINE COMMANDER Özellikleri: