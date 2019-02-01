Akakçe Aktüel, yüzlerce market ve mağazanın ürün kataloglarına ulaşabileceğiniz bir alışveriş uygulaması. Sadece BİM, A101, Şok market ürün katalogları değil; zincir ve yerel mağazaların da ürün broşürlerine ulaşıp indirimleri takip edebileceğiniz harika bir uygulama.

Mağaza mağaza dolaşıp en ucuz, uygun fiyatlı ürünü arama derdinden kurtaran Akakçe’nin yeni mobil uygulaması Akakçe Aktüel ile market özelinde Bim’de, A101’de ya da Şok’da bu hafta neler var, hangi ürünler indirimli?", mağaza özelinde Teknosa, MediaMark’ta hangi ürünler satışta ve indirimde?", kozmetik ürün arayanların tercih ettiği mağazalardan Gratis, Watsons, Rossmann’de hangi ürünler indirimde?", ev eşyası satın alanların tercihleri arasında olan IKEA, Enza Home, Modalife, Yataş Bedding, Kelebek Mobilya’da fiyatlar nedir?", bebek ürünleri için "ebebek ve Joker’de indirimler neler?" ve daha birçok kategoride ürünlerde indirimleri kolayca takip etmeniz mümkün oluyor.

Mağazaların, marketlerin günlük, haftalık, aylık yayınlanan aktüel ürün kataloglarına hızlıca erişmenizi sağlayan Akakçe Aktüel, anlık bildirim özelliğiyle sürekli alışveriş yaptığınız yerlerin yeni aktüel broşürleri yayınlandığında haberdar ediyor. Bu sayede indirimlerden hemen haberiniz oluyor.