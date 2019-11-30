Kendi simya laboratuarınızı kurarak ilginç deneyler gerçekleştireceğiniz ve düşmanlarınızı farklı yollardan mağlup etmek için yeni stratejiler geliştireceğiniz Alchemy War, Android işletim sistemine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Kaliteli grafikler ve ses efektleriyle donatılan bu oyunda yapmanız gereken, gerçek zamanlı strateji savaşlarına katılarak rakiplerinizi mağlup etmek ve ganimet kazanarak seviye atlamaktır. Geliştirdiğiniz yeni savaş stratejileri ve saldırı taktikleriyle düşman birliklerini kısa sürede etkisiz hale getirebilirsiniz. Bu sayede yeni yerler fethederek imparatorluğunuzun sınırlarının genişletebilir ve farklı bölümlerin kilidini açabilirsiniz. Sürükleyici savaş hikayeleri ve bağımlılık yapıcı özelliği ile sıkılmadan oynayacağınız benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda 6 farklı imparatorluk ve 4 zorlu mod bulunmaktadır. Ayrıca imparatorluğunuzun varlığını koruyabileceğiniz sayısız askeri birlik ve sihirbaz yer almaktadır. Güçlü bir ordu kurarak düşmanlarınıza karşı dimdik ayakta durabilir ve kalenizi savunarak görevleri tamamlayabilirsiniz.

Mobil platformda strateji oyunları arasında bulunan ve ücretsiz olarak hizmet veren Alchemy War, on binlerce oyun tutkunu tarafından tercih edilen kaliteli bir oyundur.