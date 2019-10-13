Algelsin uygulaması ile Android cihazlarınızdan market alışverişlerinizi yapabilir ve kısa süre teslim alabilirsiniz.

Şimdilik sadece Antalya’da hizmet veren online market siparişi uygulaması olan Algelsin, 50’yi aşkın kategoride 1000’in üzerinde ürün seçeneği sunuyor. İhtiyacınız olan ürünleri sepetinize ekledikten sonra kısa sürede teslim alabileceğiniz uygulamada içecek, atıştırmalık, gıda, kişisel bakım, temizlik, kırtasiye ve oyuncak gibi kategorilere göz atabilirsiniz.

Siparişiniz yola çıktığında gerçek zamanlı konum bilgilerini de izleyebileceğiniz Algelsin uygulamasında, benzer uygulamalardan farkını ortaya koyan bir özellik daha sunuluyor. Montaj gerektiren ürünler satın aldığınızda Ustam Gelsin seçeneğini işaretleyerek gerekli montaj işlemlerini de yaptırabileceğiniz Algelsin uygulaması günün her saatinde ihtiyaçlarınızı karşılamanızı sağlıyor. Güncel kampanyalardan anında haberdar olabileceğiniz, kredi ve banka kartlarınız ile güvenle ödeme yapabileceğiniz Algelsin uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.