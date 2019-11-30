Kendinize ait bir ülke inşa ederek yönetimi ele alacağınız ve birbirinden güçlü savaş kahramanlarını kullanarak düşman birliklerini yok edeceğiniz Alliance at war, mobil platformda strateji oyunları arasında kendisine yer bulan ve 100 binden fazla oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan kaliteli bir oyundur.

Etkileyici grafikleri ve sürükleyici savaş senaryoları ile oyun severlere sıra dışı bir deneyim yaşatan bu oyunda yapmanız gereken, imparatorluğunuzu kurarak güçlü bir ordu oluşturmak ve çevrenizdeki ülkelerle savaşarak ganimet kazanmaktır. Oyunu online platformda oynayabilir ve dünyanın farklı bölgelerindeki güçlü oyuncularına karşı mücadele edebilirsiniz.

Oyunda farklı özelliklere ve silahlara sahip onlarca efsane karakter yer almaktadır. Ayrıca ordunuzda eğitebileceğiniz at binici, okçu, kılıç şövalyesi, büyücü, mızrakçı ve daha birçok farklı kulvarda görev yapan askeri birlik yer almaktadır. Dilediğiniz askerlerden belirlediğiniz sayıda eğiterek ordunuzu güçlendirebilir ve kendi stratejilerinizi oluşturarak savaşları kazanabilirsiniz.

Android ve iOS sürümleri ile iki farklı platformdan ücretsiz olarak oyuncuların hizmetine sunulan Alliance at war, aksiyon dolu savaşlar yapacağınız eşsiz bir oyundur.