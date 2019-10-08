Android cihazlarınızı ödeme aracı olarak kullanmak istiyorsanız, Alneo Cüzdan uygulamasını deneyebilirsiniz.

Kredi ve banka kartlarınızı tek bir dijital cüzdanda uluslararası güvenlik standartlarına uygun bir şekilde saklayan Alneo Cüzdan uygulaması, cüzdanınızdaki kart kalabalığına da son veriyor. Banka ve kredi kartlarınızı taşıma zorunluluğu olmadan, Alneo POS üyesi olan iş yerlerinde karekod ile ödeme yapabilme niz Alneo Cüzdan uygulaması ile mümkün hale geliyor.

Cüzdanınıza eklediğiniz kartların detaylarını da görüntüleyebileceğiniz Alneo Cüzdan uygulamasında, kartı kullanıma kapatabilir, son işlem tarihini ve harcama limitini de görüntüleyebilirsiniz. Hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde ödeme yapabileceğiniz Alneo Cüzdan uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri