Alneo POS uygulaması ile Android cihazlarınızdan ödeme alabilmeniz mümkün hale geliyor.

Dijital bankacılık uygulamalarından biri olarak öne çıkan Alneo POS, işletmecilerin fiziksel bir POS cihazı olmadan tahsilat yapabilmelerine olanak tanıyor. Satışını yaptığınız ürünlerin ve hizmetlerin ödemelerini akıllı telefonlarınız üzerinden alabileceğiniz ve takip edebileceğiniz Alneo POS uygulamasında karekod, doğrudan, SMS ve link ile tahsilat seçenekleri sulunuyor.

Müşterileriniz yanınızda olmasa bile ödeme alabileceğiniz SMS ve Link ile ödeme seçeneklerini kullanabileceğiniz Alneo POS uygulamasında taahhüt, kota, işletim bedeli vb. ücretler de bulunmuyor. Hesabınıza giriş yaparak hesap hareketlerini görüntüleyebileceğiniz Alneo POS uygulamasında yapılan ödeme sayısı, yapılan ödeme tutarları gibi özet bilgilere de ulaşabilirsiniz. Eğer siz de işletmenizde dijital bankacılığa geçiş yaparak pek çok anlamda rahat etmek istiyorsanız, Alneo POS uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.