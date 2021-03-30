ALZip, Android telefonlar için dosya sıkıştırma ve sıkıştırılmış dosyaları açma özelliğine sahip bir dosya yöneticisi uygulaması. ALZip, yalnızca dosyaları sıkıştırmak veya zipli dosyaları açmak için bir araç değil, aynı zamanda dosyaları açmak, kopyalamak, taşımak, silmek veya yeniden adlandırmak için bir dosya yöneticisidir. ALZip, dosya yönetimi uygulaması ve dosya sıkıştırma uygulamasının her işlevini içerir.

ALZip İndir Android

Zipleme ve Zipten Çıkarma: ALZip, dosyaları zip, egg ve alz formatlarında sıkıştırabilir ve zip, rar, 7z, egg, alz, tar, tbz, tbz2, tgz, lzh, jar, gz, bz, bz2, Iha dosyalarını çıkartabilir ve alz, egg ve rar arşivlerini bölebilir.

Dosya Yöneticisi: ALZip, klasör oluşturabilir, dosyaları silebilir/kopyalayabilir/taşıyabilir/yeniden adlandırabilir ve özellikler işlevini tıpkı PC’deki gibi kullanırsınız.

Kullanışlı Dosya Gezgini: ALZip, yerel dosyaları herhangi bir zorluk yaşatmadan bulmanız için kullanışlı bir dosya gezgini arayüzüne sahiptir.

Arşiv Görüntüleyicisi: Arşiv içindeki resim dosyaları çıkartılmadan görüntülenebilir.

Dosyaları Arama: ALZip dosya gezgini ile alt klasörler de dahil olmak üzere dosyalar ve klasörler aranabilir. Dosya yöneticisi işlevi aramadan sonra kullanılabilir.

Sürükle ve Bırak İşlevleri: Dosya veya klasörü dosya gezginindeki başka bir klasöre sürükleyip bırakırsanız taşımış veya kopyalamış, bir dosyaya sürükleyip bırakırsanız arşivlemek için sıkıştırmış, sıkıştırılmış arşive sürükleyip bırakırsanız arşivlemiş olursunuz. Rahat dosya yönetimi için ALZip’in sürükle-bırak işlevini kullanın.

Arka Planı Özelleştirin: ALZip, arka planınızı en sevdiğiniz resme göre özelleştirir.

Gezgin Olarak Arşivleyin: Sıkıştırılmış arşivi klasör gibi açın ve tıpkı bir dosya gezgini gibi sık kullanılanlara dosyaları ekleyin. Ek olarak, klasörler e-postaya eklenebilir veya buluta yüklenebilir.